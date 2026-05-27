США відмовилися пускати дипломатів РФ та Ірану на Радбез ООН

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Радбезу поскаржився на те, що США не видали візу заступнику міністра закордонних справ РФ Олександру Алімову. Російський посол назвав це "порушенням зобов'язань США".

Він сказав, що російського чиновника запросив особисто міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який наразі головує на засіданні. Небензя назвав дії американської сторони "кричущим випадком неповаги", додавши, що візу так і не надали попри всі спроби переконати Вашингтон.

Крім того, один із дипломатів ООН повідомив, що візу на цю ж зустріч не видали й міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі.

Основною темою нинішнього засідання Радбезу ООН, у якому беруть участь 15 держав, було заявлено дотримання Статуту організації та зміцнення багатостороннього співробітництва.

Речник ООН Фархан Хак зазначив, що йому невідомі точні причини, через які іранський міністр не зміг прибути до Нью-Йорка. Водночас він наголосив, що організація очікує від США видачі віз усім особам, яким необхідно брати участь у заходах ООН.