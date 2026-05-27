США отказались пускать дипломатов РФ и Ирана на Совбез ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза пожаловался на то, что США не выдали визу заместителю министра иностранных дел РФ Александру Алимову. Российский посол назвал это "нарушением обязательств США".

Он сказал, что российского чиновника пригласил лично министр иностранных дел Китая Ван И, который сейчас председательствует на заседании. Небензя назвал действия американской стороны "вопиющим случаем неуважения", добавив, что визу так и не предоставили, несмотря на все попытки убедить Вашингтон.

Кроме того, один из дипломатов ООН сообщил, что визу на эту же встречу не выдали и министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи.

Основной темой нынешнего заседания Совбеза ООН, в котором принимают участие 15 государств, было заявлено соблюдение Устава организации и укрепление многостороннего сотрудничества.

Спикер ООН Фархан Хак отметил, что ему неизвестны точные причины, по которым иранский министр не смог прибыть в Нью-Йорк. В то же время он подчеркнул, что организация ожидает от США выдачи виз всем лицам, которым необходимо участвовать в мероприятиях ООН.