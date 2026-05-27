Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив про неможливість мирної угоди без виконання низки ультиматумів Кремля щодо НАТО та статусу України. Кремль наполягає на повній відмові Києва від вступу до Альянсу та радикальній зміні внутрішньої політики.

Москва знову заговорила про так звані основні причини конфлікту. Російський посол стверджує, що без їх вирішення досягти будь-якої угоди неможливо. Цей список вимог залишається незмінним від початку повномасштабного вторгнення. Василь Небензя заявив, що переговори не почнуться до виконання політичних забаганок Кремля. Росія фактично вимагає капітуляції української держави. Дипломат агресора прямо озвучив претензії до суверенітету України. Цитата представника РФ про основні умови угоди: "Членство в НАТО, загроза, яку Україна становить для Росії, неонацистська природа режиму, переслідування російськомовного населення".