Ірак і Курдистан домовилися відновити експорт нафти через Туреччину
Ірак домовився з Курдистаном про відновлення експорту нафти трубопроводом, який проходить, зокрема, через Туреччину. Перші поставки будуть уже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами міністра нафти Іраку Хайяна Абдул-Гані, постачання нафти поновлять у середу о 10:00 за місцевим часом. Тим часом уряд Курдистану теж підтвердив відновлення поставок.
Видання пояснює, що трубопровід, який доставляє експортну продукцію з родовищ Курдистану і Кіркуха до турецького середземноморського порту Джейхан, розташований далеко від охопленої конфліктом Перської затоки. Поставки через нього було зупинено на початку березня в рамках низки превентивних дій.
Раніше Абдул-Гані заявив, що Ірак здатний відвантажувати з Кіркуха щонайменше 150-200 тисяч барелів нафти на день, а також 210 тисяч барелів на день з Курдистану північним трубопроводом.
Наразі видобуток нафти в Іраку становить від 1,3 до 1,4 млн барелів на день, що менше, ніж 4,3 млн барелів до закриття Ормузької протоки.
Що передувало
Нагадаємо, що в березні цього року світовий нафтовий ринок був вражений війною США та Ізраїлю проти Ірану
У відповідь Тегеран атакував енергетичні об'єкти по всьому Близькому Сходу і перекрив рух через Ормузьку протоку. Це зі свого боку змусило виробників, включно з Іраком, зупинити видобуток мільйонів барелів нафти, що призвело до зростання цін і викликало ажіотаж серед імпортерів у пошуках поставок.
Так, станом на 16 березня вартість нафти з РФ для Індії зросла до максимуму з початку конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, сорт Urals із доставкою на західне узбережжя країни сягнув позначки 98,93 долара за барель. Хоча, як зазначає Reuters, незважаючи на стрибок цін, нафтові доходи РФ впадуть порівняно з минулим роком.
До слова, ЗМІ пишуть, що не одна Індія, а й Китай готується вже після паузи в 4 місяці купувати російську нафту, проти якої США тимчасово послабили санкції.