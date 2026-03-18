США открывают доступ к нефти Венесуэлы из-за войны с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа решила ослабить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, чтобы увеличить мировые запасы топлива и сдержать рост цен на бензин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Детали решения

По данным AP, американским компаниям официально разрешили вести бизнес с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы (PDVSA).

Новая лицензия позволяет предприятиям, работавшим до января 2025 года, покупать венесуэльскую нефть и реализовывать ее на мировых рынках.

В то же время США сохраняют контроль над денежными потоками - платежи не могут поступать непосредственно в PDVSA, а должны перечисляться на специальный счет под наблюдением Вашингтона.

Также запрещены любые операции с участием Ирана, России, Кубы, Северной Кореи и ряда китайских организаций.

Причины смягчения санкций

Решение обусловлено стремительным ростом цен на энергоносители из-за войны США и Израиля против Ирана.

После того, как Тегеран остановил движение судов через Ормузский пролив, стоимость топлива на американских заправках достигла максимума за последние 2,5 года, превысив 3,84 доллара за галлон.

Кроме нефтяных послаблений, Белый дом на 60 дней отменил требования Закона Джонса. Это позволит привлекать иностранные суда для перевозки нефти, газа и удобрений между портами США, что должно удешевить логистику.

Ситуация в Венесуэле

Ослабление санкций происходит на фоне радикальных изменений в самой Венесуэле. После устранения Николаса Мадуро в ходе военной операции США в январе, Дональд Трамп заявил о фактическом управлении страной и ее ресурсами со стороны Вашингтона.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, однако из-за коррупции и предыдущих санкций объемы добычи упали с 3,5 млн баррелей в день в 1999 году до менее чем 400 тысяч в 2020 году.