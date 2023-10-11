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США виділили новий пакет допомоги Україні: посилить системи ППО

Фото: Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 жовтня, оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на 200 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

До нього увійшли:

  • Ракети протиповітряної оборони AIM-9M; 
  • Обладнання протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
  • Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Засоби радіоелектронної боротьби;
  • Ракети для ПТРК TOW;
  • ПТРК АТ-4;
  • Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • Підривні боєприпаси для подолання перешкод;
  • Запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної прихильності Сполучених Штатів підтримці українського народу перед лицем російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Допомога США для України

Нещодавно Конгрес США не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Окрім цього у відставку відправили прихильника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.

Пентагон уже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а Байден, за інформацією ЗМІ, шукає альтернативних шляхів фінансування допомоги Україні.

Днями The Telegraph написав, що Байден має намір просити у Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

Також сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів.

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