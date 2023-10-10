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В Конгресі США готують пакет допомоги Україні на 50-100 млрд доларів, - WSJ

Вівторок 10 жовтня 2023 00:15
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В Конгресі США готують пакет допомоги Україні на 50-100 млрд доларів, - WSJ Фото: Конгрес США хоче передати Україні пакет на 50-100 млрд доларів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні роміром від 50 до 100 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, "додасть Україні відчуття впевненості", а по-друге, це буде краще "з політичної точки зору".

Такий пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада - датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.

Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакету. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що, на його думку, цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. Тим не менш, останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.

Допомога Україні від США

Конгрес США нещодавно не став вносити нове фінансування допомоги Україні до закону про тимчасовий бюджет - питання планують обговорити окремо. Крім цього, у відставку відправили сторонника допомоги Україні спікера Кевіна Маккарті.

Пентагон вже попередив Конгрес про можливі проблеми постачання зброї Україні, а у Байдена, за інформацією ЗМІ, шукають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

Днями ж The Telegraph написав, що Байден збирається просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги Україні в розмірі 100 млрд доларів. Його має вистачити приблизно на 2 роки.

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