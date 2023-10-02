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Пентагон попередив Конгрес про можливі проблеми з відправкою зброї Україні, - AP

Вашингтон, Понеділок 02 жовтня 2023 22:23
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Пентагон попередив Конгрес про можливі проблеми з відправкою зброї Україні, - AP Фото: Пентагон попередив Конгрес про можливі проблеми з відправкою зброї Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Пентагон звернувся до Конгресу із закликом збільшити фінансування допомоги Україні, оскільки невдовзі можуть розпочатися проблеми з постачанням.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в листі контролера Пентагонаа Майкла Маккорда для лідерів Палати представників і Сенату, який є у розпорядженні у Associated Press.

У листі сказано, що США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування України в рамках Ініціативи сприяння безпеці (USAI), яка надає гроші для укладання контрактів на постачання зброї.

Маккорд зазначає, що без додаткового фінансування зараз США будуть змушені відкласти або скоротити постачання зброї ППО, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке "критично важливе, коли Росія готується до проведення зимового наступу".

У той же час, як пише контролер Пентагону, з виділених Конгресом 25,9 млрд доларів для заміни того озброєння, яке передавали Україні, залишилося 1,6 млрд доларів. Тому відомство вже було змушене уповільнити постачання деяких військ.

Що передувало

Нагадаємо, цими вихідними Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити призупинення роботи уряду, оскільки бюджет не змогли ухвалити у встановлений термін.

Зі змісту законопроекту виключили нове фінансування допомоги Україні. Це питання вирішили розглядати окремо. Як зазначав лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс, конгресмени можуть винести на голосування допомогу Україні вже сьогодні, 2 жовтня.

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