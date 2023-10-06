ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, - Politico

П'ятниця 06 жовтня 2023 00:24
UA EN RU
В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, - Politico Фото: у Байдена шукають альтернативні способи передати Україні допомогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні на фоні проблем з фінансуванням від Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Президент Джо Байден натякнув заявив в середу, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

Джерела видання повідомили, що президент мав на увазі саме грантову програму Держдепу щодо іноземного військового фінансування.

"Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання - призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє чиновників", - пише Politico.

Тим не менш, один чиновник сказав, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

Також повідомляється, що адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, ще не прийнято.

"Перепрограмування - це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, однак, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перепрограмування як способу підтримки безпеки України", - сказав бригадний генерал Патрік Райдер.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити шатдауну уряду.

До змісту законопроекту не увійшло нове фінансування допомоги Україні. Це питання хочуть розглянути окремо. Основний законопроект про бюджет у США не могли затвердити у передбачені терміни, оскільки частина республіканців вимагала урізати, на їхню думку, зайві витрати.

Президент Байден закликав конгресменів "припинити ігри" та затвердити допомогу Україні. З закликом виділити кошти на ці потреби виступив і Держдеп.

В Євросоюзі заявили, що збільшать підтримку України, однак не зможуть повністю замінити у цьому плані США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога Сполучені Штати Америки
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України