В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, - Politico

Президент Джо Байден натякнув заявив в середу, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.

Джерела видання повідомили, що президент мав на увазі саме грантову програму Держдепу щодо іноземного військового фінансування.

"Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання - призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє чиновників", - пише Politico.

Тим не менш, один чиновник сказав, що навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес все одно повинен дозволити додаткове фінансування для підтримки України.

Також повідомляється, що адміністрація також потенційно може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.

Високопоставлений представник Пентагону сказав, що рішення про те, яким маршрутом піде департамент, ще не прийнято.

"Перепрограмування - це завжди варіант для термінових потреб. На даний момент, однак, наскільки мені відомо, не було прийнято рішення щодо використання перепрограмування як способу підтримки безпеки України", - сказав бригадний г енерал Патрік Райдер.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити шатдауну уряду.

До змісту законопроекту не увійшло нове фінансування допомоги Україні. Це питання хочуть розглянути окремо. Основний законопроект про бюджет у США не могли затвердити у передбачені терміни, оскільки частина республіканців вимагала урізати, на їхню думку, зайві витрати.

Президент Байден закликав конгресменів "припинити ігри" та затвердити допомогу Україні. З закликом виділити кошти на ці потреби виступив і Держдеп.

В Євросоюзі заявили, що збільшать підтримку України, однак не зможуть повністю замінити у цьому плані США.

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