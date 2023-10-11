США выделили новый пакет помощи Украине: усилит системы ПВО

В него вошли:

Ракеты противовоздушной обороны AIM-9M;

Оборудование противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

Высокоточные авиационные боеприпасы;

Средства радиоэлектронной борьбы;

Ракеты для ПТРК TOW;

ПТРК АТ-4;

Стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к стрелковому оружию;

Подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

Запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности является важным сигналом неизменной приверженности Соединенных Штатов поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

Помощь США для Украины

Недавно Конгресс США не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете - вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а у Байдена, по информации СМИ, ищут альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден собирается просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.