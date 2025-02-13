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США вестимуть мирні переговори як з Путіним, так і з Зеленським, - Гегсет

США, Четвер 13 лютого 2025 18:37
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США вестимуть мирні переговори як з Путіним, так і з Зеленським, - Гегсет Фото: Піт Гегсет, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки вестимуть мирні переговори щодо встановлення миру в Україні й з українським президентом Володимиром Зеленським, і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає кореспондент РБК-Україна.

На запитання журналіста, чи може Гегсет гарантувати, що Україні не буде нав'язано жодної угоди, він відповів, що це не його рішення. Глава Пентагону зауважив, що переговори вестиме американський президент Дональд Трамп.

Водночас він зауважив, що президент вже розмовляв і з Путіним, і з Зеленським.

"Будь-які переговори... будуть вестися з обома", - сказав він.

Переговори Трампа з Путіним та Зеленським

Нагадаємо, що вчора надвечір Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні.

Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором, а у Кремлі заявили, що політики нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.

Відразу після розмови з Путіним американський лідер поговорив з президентом Зеленським.

Після обох розмов Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. Та зауважив, що, на його думку, є "хороша можливість завершити війну".

Водночас Трамп озвучив думку, що Путін начебто "хоче миру".

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