США будут вести мирные переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, - Гегсет
Соединенные Штаты Америки будут вести мирные переговоры по установлению мира в Украине и с украинским президентом Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, передает корреспондент РБК-Украина.
На вопрос журналиста, может ли Гегсет гарантировать, что Украине не будет навязано никакого соглашения, он ответил, что это не его решение. Глава Пентагона отметил, что переговоры будет вести американский президент Дональд Трамп.
В то же время он отметил, что президент уже разговаривал и с Путиным, и с Зеленским.
"Любые переговоры... будут вестись с обоими", - сказал он.
Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским
Напомним, что вчера вечером Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине.
После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором, а в Кремле заявили, что политики якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
Сразу после разговора с Путиным американский лидер поговорил с президентом Зеленским.
После обоих разговоров Трамп заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. И отметил, что, по его мнению, есть "хорошая возможность завершить войну".
В то же время Трамп озвучил мнение, что Путин якобы "хочет мира".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.