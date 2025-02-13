США будут вести мирные переговоры как с Путиным, так и с Зеленским, - Гегсет

Соединенные Штаты Америки будут вести мирные переговоры по установлению мира в Украине и с украинским президентом Владимиром Зеленским, и с российским диктатором Владимиром Путиным.

На вопрос журналиста, может ли Гегсет гарантировать, что Украине не будет навязано никакого соглашения, он ответил, что это не его решение. Глава Пентагона отметил, что переговоры будет вести американский президент Дональд Трамп.

В то же время он отметил, что президент уже разговаривал и с Путиным, и с Зеленским.

"Любые переговоры... будут вестись с обоими", - сказал он.