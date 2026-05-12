Главная » Новости » В мире

США ведут тайные переговоры о новых базах в Гренландии: BBC раскрыло важный нюанс

16:32 12.05.2026 Вт
3 мин
США хотят сделать новые базы своей собственной территорией
aimg Мария Науменко
США ведут тайные переговоры о новых базах в Гренландии: BBC раскрыло важный нюанс Фото: США ведут тайные переговоры о базах в Гренландии (Getty Images)
США и Дания ведут тайные переговоры по расширению военного присутствия в Гренландии. Вашингтон стремится открыть на острове три новые базы для наблюдения за активностью РФ и Китая в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным источников BBC, переговоры между американскими и датскими чиновниками продолжаются уже несколько месяцев и в последнее время продвигаются вперед. Речь идет о создании новых объектов на юге Гренландии - полуавтономной территории Дании.

США хотят усилить контроль над так называемым "промежутком ГИУК" - стратегическим районом в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, который считается важным для мониторинга российской и китайской морской активности.

По словам одного из источников, знакомого с переговорами, американские чиновники предложили договоренность, по которой три новые военные базы будут официально определены как суверенная территория США.

Одна из баз может появиться в Нарсарсуаке - на месте бывшей американской военной базы с небольшим аэропортом. Другие объекты также планируют размещать там, где уже есть порты или аэродромы.

Белый дом подтвердил, что переговоры с Данией и Гренландией продолжаются, но отказался комментировать их содержание. В Вашингтоне заявили, что настроены "очень оптимистично" относительно их хода.

По информации BBC, переговорный процесс возглавляет высокопоставленный представитель Госдепартамента США Майкл Нидхэм.

Со стороны Дании в нем участвуют Йеппе Транхольм, постоянный государственный секретарь по иностранным делам Дании и главный датский переговорщик, Йеспер Мьоллер Серенсен, посол Дании в США, и Якоб Исбосетсен, главный гренландский дипломат в Вашингтоне.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что переговоры с США "сделали несколько шагов в правильном направлении".

"Мы можем вести активные дискуссии и можем встречаться, но это будет с уважением, как мы говорили с самого начала. Нас нельзя просто взять. Мы не продаемся, и это будет основным тезисом встречи", - добавил он.

Сейчас США имеют в Гренландии одну военную базу, тогда как в разгар холодной войны их было около 17. Космическая база Питуффик расположена на северо-западе Гренландии - она осуществляет мониторинг ракет для NORAD, но не приспособлена для ведения морского наблюдения.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно выражал желание приобрести Гренландию. В 2025 году он угрожал "получить остров любым способом", что вызвало дипломатический кризис в Европе.

Еще в феврале 2026 года он заявил, что рамочное соглашение о покупке острова почти согласовано.

Однако гренландские власти определили для себя "красные линии" в переговорах с США, подчеркнув, что не допустят нарушения своей автономии.

Дания Гренландия Соединенные Штаты Америки Китай Российская Федерация
