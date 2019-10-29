США уничтожили первого претендента на руководство в ИГИЛ

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О смерти боевика ИГИЛ президент США написал в Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель убитого главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Об этом лидер США написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Напомним, в понедельник, 28 октября, сирийские курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Курдские силы заявили, что после операции США по ликвидации аль-Багдади в Сирии, они совершили еще одно нападение на боевиков ИГИЛ, в ходе которого был убит преемник лидера этой террористической организации.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источники сообщило, что террористы ИГИЛ назначили нового лидера их группировки. Новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш, который также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Отмечалось, что аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе.

Также сообщалось, что возглавить ИГИЛ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Как известно, США провели спецоперацию по ликвидации аль-Багдади в субботу, 26 октября, в сирийском городе Идлиб. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади, а американские военные не пострадали.