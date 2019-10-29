ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США уничтожили первого претендента на руководство в ИГИЛ

Новости » Общество    29.10.2019 - 15:49
США уничтожили первого претендента на руководство в ИГИЛ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

О смерти боевика ИГИЛ президент США написал в Twitter

Президент США Дональд Трамп заявил, что первый заместитель убитого главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Об этом лидер США написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что номер один на смену Абу Бакру аль-Багдади также уничтожен американскими солдатами. Он также мертв", - написал Трамп.

Напомним, в понедельник, 28 октября, сирийские курдские силы заявили о ликвидации преемника лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Курдские силы заявили, что после операции США по ликвидации аль-Багдади в Сирии, они совершили еще одно нападение на боевиков ИГИЛ, в ходе которого был убит преемник лидера этой террористической организации.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на источники сообщило, что террористы ИГИЛ назначили нового лидера их группировки. Новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш, который также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Отмечалось, что аль-Багдади назначил его своим преемником еще в августе.

Также сообщалось, что возглавить ИГИЛ могут террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси.

Как известно, США провели спецоперацию по ликвидации аль-Багдади в субботу, 26 октября, в сирийском городе Идлиб. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади, а американские военные не пострадали.

В Конгрессе США предложили новые санкции против "Северного потока-2" Пристайко: украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИГИЛДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь