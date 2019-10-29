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США знищили першого претендента на керівництво в ІДІЛ

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 15:49
США знищили першого претендента на керівництво в ІДІЛ
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Про смерть бойовика ІДІЛ президент США написав у Twitter

Президент США Дональд Трамп заявив, що перший заступник вбитого ватажка терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді знищений американськими військовими. Про це лідер США написав У Twitter.

"Щойно підтвердили, що перший заступник Абу Бакра аль-Багдаді був ліквідований американськими військами. Швидше за все, зайняв би його місце - тепер він теж мертвий!", - написав Трамп.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, сирійські курдські сили заявили про ліквідацію наступника лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Курдські сили заявили, що після операції США з ліквідації аль-Багдаді в Сирії, вони зробили ще один напад на бойовиків ИГИЛ, в ході якого був убитий наступник лідера цієї терористичної організації.

Раніше видання Newsweek з посиланням на джерела повідомило, що терористи ИГИЛ призначили нового лідера їх угруповання. Новим лідером ІДІЛ став Абдулла Кардаш, який також відомий як Хаджі Абдула аль-Афари. Зазначалося, що аль-Багдаді призначив його своїм наступником ще в серпні.

Також повідомлялося, що очолити ІДІЛ терористи можуть Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи і Абу Осман аль-Фарансі.

Як відомо, США провели спецоперацію з ліквідації аль-Багдаді у суботу, 26 жовтня, у сирійському місті Ідліб. Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході операції були знищені багато спільники аль-Багдаді, а американські військові не постраждали.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІДІЛДональд Трамп
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