США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - Axios

Переговори в Абу-Дабі

У п'ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі почалися переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську команду очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ключовою темою переговорів є територіальне питання, зокрема ситуація навколо Донбасу. Водночас у Кремлі напередодні зустрічі наголосили, що вважають вихід українських військ із Донбасу однією з важливих умов.

Перед початком перемовин Зеленський провів консультації з українською переговорною групою. За підсумками першого дня зустрічі міністр оборони Рустем Умєров повідомив окремі деталі, а Reuters зазначало, що сторони зосередилися насамперед на територіальному питанні, однак компромісу досягти не вдалося.

Водночас 24 січня Зеленський повідомив, що в Абу-Дабі представники трьох країн обговорили широкий спектр тем, назвавши переговори конструктивними. За даними ЗМІ, того ж дня відбулися не лише тристоронні зустрічі України, США та РФ, а й прямі двосторонні переговори між українською та російською делегаціями.

