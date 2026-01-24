США, Украина и РФ проведут новый раунд переговоров 1 февраля в Абу-Даби, - Axios

Переговоры в Абу-Даби

В пятницу, 23 января, в Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую команду возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой темой переговоров является территориальный вопрос, в частности ситуация вокруг Донбасса. В то же время в Кремле накануне встречи отметили, что считают выход украинских войск из Донбасса одним из важных условий.

Перед началом переговоров Зеленский провел консультации с украинской переговорной группой. По итогам первого дня встречи министр обороны Рустем Умеров сообщил отдельные детали, а Reuters отмечало, что стороны сосредоточились прежде всего на территориальном вопросе, однако компромисса достичь не удалось.

В то же время 24 января Зеленский сообщил, что в Абу-Даби представители трех стран обсудили широкий спектр тем, назвав переговоры конструктивными. По данным СМИ, в тот же день состоялись не только трехсторонние встречи Украины, США и РФ, но и прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.

