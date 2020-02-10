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США и Украина проведут наблюдательный полет над Россией

Новости » Политика     10.02.2020 - 11:04
США и Украина проведут наблюдательный полет над Россией
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Американцы и украинцы выполнят наблюдательный полет в период с 10 по 14 февраля

США и Украина в рамках совместной миссии выполнят наблюдательный полет над территорией России. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Американцы и украинцы выполнят наблюдательный полет в период с 10 по 14 февраля.

"В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - заявил Рыжков.

РБК-Украина писало, что в марте 2019 российский военный самолет совершил наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами на западе США в рамках реализации международного договора по открытому небу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу.

В 2018 году Трамп остановил договор по открытому небу с РФ.

Кроме того, комитет палаты представителей Конгресса по вооруженным силам собирается запретить США выходить, приостанавливать или разрывать Договор по открытому небу.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерацияоткрытое небоУкраина
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