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Конгресс хочет запретить Штатам выходить из договора об открытом небе

Новости » Общество    04.06.2019 - 04:38
Конгресс хочет запретить Штатам выходить из договора об открытом небе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В Конгрессе считают, что США должны модернизировать свои самолеты

Комитет палаты представителей конгресса по вооруженным силам собирается запретить США выходить, приостанавливать или разрывать договор об открытом небе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Покидать Договор, в рамках которого проводятся наблюдательные полеты, собираются запретить демократы, которые получили большинство в Конгрессе. До этого республиканцы обвиняли Россию в нарушении договора об открытом небе и допускали выход из соглашения. 

В законопроекте предлагается все же оставить возможность для выхода США из договора в том случае, если главы Пентагона и Госдепа вместе обвинят Россию в нарушении договора, а все страны-подписанты с этим согласятся.

В комитете считают, что для максимально эффективного использования договора, США нужно модернизировать свои самолеты и сенсоры, поскольку сейчас американцы проводят наблюдательные полеты над Россией на технике времен 1960-х годов. Устаревшие самолеты плохо подходят для экстремальных условий эксплуатации.

Комитет конгресса предлагает решительно отвечать на нарушение положений договора со стороны России, но отмечает, что США должны придерживаться взятых в рамках соглашения обязательств. Конгрессмены отметили, что договор можно использовать во время кризисов и напомнили, что США провели полеты над Украиной после атаки  в Керченском проливе украинских кораблей и захвата моряков ВМС Украины.

Напомним, в марте 2019 российский военный самолет совершил наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами на западе США в рамках реализации международного договора по открытому небу.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 году, сейчас его участниками является 34 страны, включая США и Россию. В рамках соглашения стороны могут проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга и вести фото- и видеосъемку.

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