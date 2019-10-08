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В Конгрессе США призвали Трампа не выходить из договора по открытому небу

Новости » Политика    08.10.2019 - 03:59
В Конгрессе США призвали Трампа не выходить из договора по открытому небу
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей считает, что выход США из договора принесет пользу только России

Глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил в связи с возможными планами США выйти из договора по открытому небу письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности Роберту О’Брайену. Его письмо опубликовано на сайте комитета.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация (президента США Дональда) Трампа рассматривает выход из договора по открытому небу, и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого действия", - написал Энгель.

В то же время он не уточнил, какие сообщения имеет в виду.

Энгель подчеркнул, что выход США из договора принесет пользу только России, а также навредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.

Глава комитета Конгресса также считает, что это может разделить трансатлантический альянс и подорвет уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера.

По словам конгрессмена, если американская администрация действительно рассматривает вопрос изменения статуса договора, то этот процесс должен быть прозрачным и включать взаимодействие с Конгрессом.

"Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет палаты представителей Конгресса по вооруженным силам собирается запретить США выходить, приостанавливать или разрывать договор по открытому небу.

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