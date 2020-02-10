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США та Україна проведуть спостережний політ над Росією

Новини » Політика     10.02.2020 - 11:04
США та Україна проведуть спостережний політ над Росією
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Американці та українці виконають спостережний політ у період з 10 по 14 лютого

США та Україна в рамках спільної місії виконають спостережний політ над територією Росії. Про це заявив начальник Національного центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Американці та українці виконають спостережний політ у період з 10 по 14 лютого.

"В період з 10 по 14 лютого в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США та України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на румунському літаку спостереження Ан-30 з аеродрому Кубинка", - заявив Рижков.

РБК-Україна писало, що в березні 2019 російський військовий літак здійснив спостережний політ над стратегічними американськими військовими базами і об'єктами на заході США в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав документ про намір Сполучених Штатів вийти з Договору по відкритому небу.

В 2018 році Трамп зупинив договір по відкритому небу з РФ.

Крім того, комітет палати представників Конгресу по збройним силам збирається заборонити США виходити, призупиняти або розривати Договір з відкритого неба.

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