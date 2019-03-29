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Самолет ВКС России пролетел над США

Новости » Политика    29.03.2019 - 13:44
Самолет ВКС России пролетел над США
Иллюстративное фото (airwar ru)

Самолет вылетел с авиабазы Грейт Фоллс

Самолет ВКС России Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над стратегическими американскими военными базами и объектами на западе Соединенных Штатов в рамках реализации международного договора по открытому небу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Самолет вылетел с авиабазы Грейт Фоллс. Он был оснащенный оборудованием для фотосъемки и радиолокационного наблюдения.

Тажке в Калифорнии российский военный самолет провел полет над авиабазой Эдвардс, 42-м заводом ВВС США, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, авиабазой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны США, базой ВМС США в Сан-Диего и рядом других военных объектов.

Напомним, ранее американский самолет-разведчик Beech MC-12W Liberty завершил проведение полета над Украиной неподалеку от границы с Молдовой вблизи "Приднестровской Молдавской республики".

Также 22 января разведывательный самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США осуществлял полет вдоль побережья оккупированного Крыма и вблизи базы Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске.

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