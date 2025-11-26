Суд у США закрив останню кримінальну справу проти Трампа

Суд у штаті Джорджія закрив останню кримінальну справу, порушену проти президента США Дональда Трампа. Вона була пов'язана з втручанням у вибори, коли він намагався скасувати свою поразку у штаті у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC .

"Рішення судді Верховного суду в окрузі Фултон, Скотта Макафі, закриває останню кримінальну справу проти Трампа, яка залишалася невирішеною після того, як він повернувся до Білого дому у 2024 році", - йдеться у статті.

Таке рішення було ухвалено невдовзі після того, як прокурор штату Джорджія Пітер Скандалакіс подав клопотання щодо закриття цієї справи "в інтересах правосуддя та сприяння звершенню судового розгляду".

До теперішнього часу коментаря від Білого дому щодо цього питання не надходило.

Загалом проти американського лідера було порушено чотири кримінальних справи: дві на федеральному рівні, висунуті спецрадником мін'юсту Джеком Смітом, та по одній у штатах Нью-Йорк і Джорджія. Вони були закриті після того, як Трамп здобув перемогу на президентських виборах 2024 року.