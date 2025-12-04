США тиснуть на Грецію, щоб вона приєдналася до закупівель зброї для України, - ЗМІ

Сполучені Штати тиснуть на Грецію, щоб вона зробила свій внесок у програму PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Як повідомили джерела видання, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі в середу, 3 грудня, представники посольства США в Афінах передали прохання Вашингтона, щоб Греція приєдналася до PURL.

Американські дипломати ще раз висловили вдячність Греції за її "принципову позицію" щодо України та визнали фінансові обмеження наприкінці фінансового року, але наполягали на тому, щоб Афіни оголосили про свою участь.

Вони закликали міністра закордонних справ Греції Георгія Герапетрітіса оголосити про участь на засіданні НАТО та запропонували Греції підписати Генеральну рамкову угоду, щоб продемонструвати свою прихильність, залишивши питання про суму внеску на потім.

Вашингтон також порадив Афінам не приєднуватися до меншості країн НАТО, які не роблять внесків.

Герапетрітіс зустрівся на полях засідання НАТО з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау, але жодних оголошень, крім наміру обох країн підготувати наступний стратегічний діалог між Грецією та США, не було.

Стратегічний діалог, спочатку запланований на жовтень, потім на грудень, тепер, ймовірно, відбудеться пізніше, у 2026 році.

Видання зазначає, що США неодноразово порушували питання щодо PURL відтоді, як президент Дональд Трамп оголосив про запуск програми. Про це також говорили тимчасовий повірений у справах Джош Хак і посол Кімберлі Гільфойл у розмовах з грецькими лідерами.

Нагошується, що оскільки це питання впливає на греко-американські відносини, ним займається кабінет прем'єр-міністра. Як зараз, так і на попередніх етапах, американцям було сказано, що фінансове становище країни не дозволяє порушувати досягнутий чутливий баланс.