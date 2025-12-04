США давят на Грецию, чтобы она присоединилась к закупкам оружия для Украины, - СМИ

Соединенные Штаты давят на Грецию, чтобы она сделала свой вклад в программу PURL по закупке американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

Как сообщили источники издания, накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду, 3 декабря, представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к PURL.

Американские дипломаты еще раз выразили благодарность Греции за ее "принципиальную позицию" по Украине и признали финансовые ограничения в конце финансового года, но настаивали на том, чтобы Афины объявили о своем участии.

Они призвали министра иностранных дел Греции Георгия Герапетритиса объявить об участии на заседании НАТО и предложили Греции подписать Генеральное рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать свою приверженность, оставив вопрос о сумме взноса на потом.

Вашингтон также посоветовал Афинам не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.

Герапетритис встретился на полях заседания НАТО с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но никаких объявлений, кроме намерения обеих стран подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, не было.

Стратегический диалог, сначала запланированный на октябрь, затем на декабрь, теперь, вероятно, состоится позже, в 2026 году.

Издание отмечает, что США неоднократно поднимали вопрос о PURL с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил о запуске программы. Об этом также говорили временный поверенный в делах Джош Хак и посол Кимберли Гильфойл в разговорах с греческими лидерами.

Отмечается, что поскольку этот вопрос влияет на греко-американские отношения, им занимается кабинет премьер-министра. Как сейчас, так и на предыдущих этапах, американцам было сказано, что финансовое положение страны не позволяет нарушать достигнутый чувствительный баланс.