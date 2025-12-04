США давят на Грецию, чтобы она присоединилась к закупкам оружия для Украины, - СМИ
Соединенные Штаты давят на Грецию, чтобы она сделала свой вклад в программу PURL по закупке американского оружия для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
Как сообщили источники издания, накануне встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в среду, 3 декабря, представители посольства США в Афинах передали просьбу Вашингтона, чтобы Греция присоединилась к PURL.
Американские дипломаты еще раз выразили благодарность Греции за ее "принципиальную позицию" по Украине и признали финансовые ограничения в конце финансового года, но настаивали на том, чтобы Афины объявили о своем участии.
Они призвали министра иностранных дел Греции Георгия Герапетритиса объявить об участии на заседании НАТО и предложили Греции подписать Генеральное рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать свою приверженность, оставив вопрос о сумме взноса на потом.
Вашингтон также посоветовал Афинам не присоединяться к меньшинству стран НАТО, которые не делают взносов.
Герапетритис встретился на полях заседания НАТО с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, но никаких объявлений, кроме намерения обеих стран подготовить следующий стратегический диалог между Грецией и США, не было.
Стратегический диалог, сначала запланированный на октябрь, затем на декабрь, теперь, вероятно, состоится позже, в 2026 году.
Издание отмечает, что США неоднократно поднимали вопрос о PURL с тех пор, как президент Дональд Трамп объявил о запуске программы. Об этом также говорили временный поверенный в делах Джош Хак и посол Кимберли Гильфойл в разговорах с греческими лидерами.
Отмечается, что поскольку этот вопрос влияет на греко-американские отношения, им занимается кабинет премьер-министра. Как сейчас, так и на предыдущих этапах, американцам было сказано, что финансовое положение страны не позволяет нарушать достигнутый чувствительный баланс.
Программа PURL
Напомним, PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива НАТО и США, запущенная в июле 2025 года. Ее цель - обеспечить Украину критически необходимым вооружением американского производства за счет финансирования, выделяемого союзниками по НАТО.
Украина составляет список приоритетных потребностей в вооружении, а союзники совместно оплачивают закупку необходимой техники у США, которая затем напрямую поставляется Украине.
Механизм PURL ускоряет поставки вооружения, так как покупки осуществляются из уже имеющихся американских запасов, без дополнительных задержек.
Программа также позволяет рационально использовать ресурсы, концентрируясь на том, что Украине нужно больше всего именно сейчас.
Администрация президента Трампа уже утвердила первые два пакета военной помощи Украине по программе PURL.
Вчера стало известно, что пять стран выделили 1 млрд долларов на покупку оружия для Украины в рамках программы PURL. Украинские защитники, в частности, получат ракеты для систем Patriot.
Кроме того, Австралия и Новая Зеландия присоединились к инициативе PURL. Страны также предоставляют пакеты военной помощи Украине на 63 млн долларов и 8,7 млн долларов.