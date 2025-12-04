Австралія та Нова Зеландія приєднались до PURL і заявили про внески для України

Австралія і Нова Зеландія приєднались до ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї та обладнання Україні коштом членів НАТО. Країни також надають пакети військової допомоги на 63 млн доларів та 8,7 млн доларів відповідно.

Про фінансову допомогу від Нової Зеландії пізніше написав у Facebook посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

З його слів слідує, що Нова Зеландія здійснить внесок у PURL на 15 мільйонів новозеландських доларів (8,7 мільйона доларів США), що підтвердили міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс та міністр оборони Джудіт Коллінз.

Австралія ж кошти розподілить не тільки до PURL. 95 мільйонів австралійських доларів (або 63 млн доларів США) включають:

50 млн австралійських доларів для PURL;

2 млн австралійських доларів для Коаліції дронів;

43 млн австралійських доларів на військове обладнання, зокрема тактичні радіолокаційні станції протиповітряної оборони, боєприпаси та засоби бойового інженерного забезпечення.

"Розподіл тягаря (фінансів за зброю для України - ред.) зараз набагато кращий, ніж був, скажімо, 4 або 6 тижнів тому. І той факт, що зараз навіть Нова Зеландія та Австралія, які не входять до НАТО, але є близькими партнерами Альянсу через Індо-Тихоокеанський регіон, що вони також зараз зобов'язалися (бути в складі PURL). Це справді чудова новина, і це дає нам стабільний потік зброї в Україну з необхідних запасів США", - зазначив Рютте.