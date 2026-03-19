Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США дозволили операції з нафтою РФ на підсанкційних танкерах: деталі нової ліцензії

22:59 19.03.2026 Чт
2 хв
Тепер можна продавати, доставляти та розвантажувати російську нафту, але далеко не всю
aimg Валерій Ульяненко
Фото: з російської нафти зняли санкції (Getty Images)

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США дозволило операції з сирою нафтою та нафтопродуктами РФ, завантаженими на судна до 12:01 за східним часом 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт OFAC.

Читайте також: Мінфін США розглядає можливість зняття санкцій з іранської нафти

Ліцензія 134А дозволяє здійснювати продаж, доставку та розвантаження російської нафти, включаючи операції з суднами, які перебувають під санкціями.

Дозволені всі супутні транзакції: швартування, якірна стоянка, забезпечення безпеки екіпажу, аварійний ремонт, екологічні заходи. Крім того, "зелене світло" дали на послуги з управління суднами, бункерування, страхування, класифікації та рятування.

Під дію ліцензії підпадають нафта та нафтопродукти, вироблені санкціонованими компаніями країни-агресорки.

Водночас документ не поширюється на угоди за участі Ірану, КНДР, Куби, тимчасово окупованих територій України або Криму.

Нафтові доходи Росії

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив так званий бартер Москви і Тегерана. Зокрема, РФ постачає Ірану озброєння і використовує доходи від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Зазначимо, український президент повідомив, що країна-агресорка лише за два тижні конфлікту на Близькому Сході заробила близько 10 млрд доларів. Він наголосив, що це спонукає російського диктатора на подальшу війну.

Водночас надходження до федерального бюджету РФ від податків на нафту та газ у березні впадуть на 52% і становитимуть 6,4 млрд доларів, порівняно з торішніми показниками.

