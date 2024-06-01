США та їхні союзники конфліктують з Китаєм і Росією через Північну Корею, - AP

Сполучені Штати та їхні союзники Південна Корея і Японія сварилися з Китаєм і Росією в п’ятницю на надзвичайному засіданні Ради Безпеки ООН через останні запуски Північною Кореєю супутника-шпигуна і балістичних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Помічник генерального секретаря ООН Халед Хіарі повідомив на засіданні Ради, що суверенні держави мають право отримувати вигоду від мирної космічної діяльності, але КНДР прямо заборонено здійснювати запуски з використанням технології балістичних ракет. За словами Хіарі, постійні порушення з боку КНДР підривають глобальні договори про ядерне роззброєння та нерозповсюдження.

Посол Північної Кореї в ООН Кім Сонг наполягав на тому, що її запуски супутників – перший був успішним у листопаді минулого року, нещодавній провалився – є "законним і загальним правом суверенної держави" відповідно до міжнародного права та Договору про космос, а також "правом на самооборону".

Дії своєї країни посол КНДР пояснив "масовим розгортанням стратегічних засобів і агресивними військовими навчаннями" Сполучених Штатів на Корейському півострові. У Північній Кореї переконані, що ці навчання нібито є "репетицією ядерної війни під проводом США".

Посол Південної Кореї в ООН Джункук Хван заявив, що право на самооборону має вимагати його країна, а не КНДР.

Він сказав, що ядерна політика КНДР та її риторика "стають дедалі агресивнішими та ворожими", і Пхеньян більше не розглядає свій ядерний арсенал лише як засіб стримування Сполучених Штатів, "а натомість як засіб нападу на мою країну".

Він процитував слова сестри лідера КНДР Кім Йо Чжон, яка два тижні тому заявила, що єдина мета їхньої тактичної ядерної зброї – "провчити Сеул".

Заступник посла США Роберт Вуд закликав Радбез засудити запуски КНДР і притягнути її до відповідальності за порушення санкцій ООН.

"Але два члени Ради, Китай і Росія, постійно блокують засудження Радою Безпеки поведінки КНДР і роблять нас усіх менш безпечними", — сказав він.

Вуд також звинуватив КНДР у незаконній передачі Росії десятків балістичних ракет і понад 11 тисяч контейнерів з боєприпасами для допомоги у її війні проти України.

Він відкинув як "безпідставні" та нещирі заяви КНДР та її прихильників у раді про те, що запуски її ракет є відповіддю на військові навчання під проводом США.

Посол Росії в ООН Анна Євстигнєєва фактично повторила виступ представника Північної Кореї про нібито загрозу з боку США, на яку змушений реагувати Пхеньян.

Посол Китаю в ООН Фу Цун назвав ситуацію на Корейському півострові "дуже напруженою, із загостренням антагонізму та протистояння" та закликав усі сторони проявляти стриманість і уникати будь-яких дій чи риторики, які можуть посилити напругу.

На його думку, заплановані на серпень масштабні спільні військові навчання на півострові з "відпрацюванням сценарію ядерної війни" лише посилять напругу.

Представник США Вуд відповів, що "Сполучені Штати жодним чином не становлять загрози для КНДР", підкресливши, що пропозиція США простягнути "відкриту руку" і вести переговори з КНДР без попередніх умов протягом останніх кількох років "була виконана" зі стиснутим кулаком.

Запуски у КНДР