Запуск КНДР балістичних ракет: у Сеулі припустили, що це була реклама для Росії
Військові Південної Кореї назвали можливою демонстрацією для потенційних покупців, включаючи Росію, нещодавню стрільбу 600-міліметрових "надвеликих" реактивних систем залпового вогню у Північній Кореї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Стрільбою керував особисто північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.
У КНДР випустили щонайменше 10 балістичних ракет малої дальності біля східного узбережжя.
Офіційне північнокорейське агентство повідомило, що ціль було успішно уражено.
Диктатор закликав ядерні сили КНДР бути готовими виконувати місію зі стримування війни, а також взяти на себе ініціативу у разі її початку.
«Вогняні зливи на знищення» під час навчань показали волю Північної Кореї захищати свій суверенітет і реагувати на ворога, йдеться у повідомленні північнокорейського державного ЗМІ.
Державний департамент США засудив запуск як необачний і такий, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.
Постачання Пхеньяном зброї Росії
Нещодавно, 20 травня, представник США в ООН заявив, що Російська Федерація закупила у Північної Кореї понад 11 тисяч контейнерів зі зброєю для ведення війни проти України.
Про постачання з КНДР до Росії зброї, зокрема ракет, відомо давно. Ряд країн наклали за це санкції на обидві держави. Останньою стала Японія.
За даними американських ЗМІ, Росія та Північна Корея можуть готувати масштабну військову провокацію у жовтні незадовго до початку президентських виборів у США.
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