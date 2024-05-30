Південна Корея заявила про запуск КНДР кількох балістичних ракет
Північна Корея запустила близько 10 балістичних ракет малої дальності біля свого східного узбережжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними південнокорейських військових, імовірні ракети були запущені в четвер о 6:14 ранку за місцевим часом із району Сунан біля столиці Пхеньяна та пролетіли близько 350 км, перш ніж впасти у море.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що КНДР запустила балістичну ракету, яка, очевидно, впала за межами виключної економічної зони Японії.
Агентство додало, що під час чергового запуску, за яким спостерігали сусіди, Північна Корея відправила сотні повітряних куль зі сміттям і екскрементами через добре укріплений кордон до Південної Кореї в середу. Це викликало гнівну реакцію Сеула, який заявив, що цей акт є ницим та небезпечним.
Навдалий запуск супутника-шпигуна
Нагадаємо, запуск відбувся після того, як у понеділок, 27 травня, Північна Корея зазнала невдачі при спробі вивести на орбіту другий супутник-шпигун, коли нещодавно розроблений ракетний двигун вибухнув у польоті. Після невдачі лідер Кім Чен Ин пообіцяв ніколи не відмовлятися від проектів космічної розвідки.
Минулого тижня представник Міністерства закордонних справ Північної Кореї засудив заяву Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що спроба запуску ще одного військового супутника з використанням технології балістичних ракет, суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.
Додамо, що за даними ЗМІ, у жовтні Північна Корея та Росія можуть готувати масштабну військову провокацію незадовго до президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада.
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