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Північнокорейська ракета з супутником-розвідником вибухнула в повітрі

Вівторок 28 травня 2024 03:25
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Північнокорейська ракета з супутником-розвідником вибухнула в повітрі Фото: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Ракета, запущена Північною Кореєю для розміщення другого в країні супутника-розвідника, вибухнула невдовзі після старту в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Невдалий запуск стався через кілька годин після того, як лідери Південної Кореї, Китаю та Японії зустрілися в Сеулі на своїй першій тристоронній зустрічі за понад чотири роки.

Агентство зазначає, що для Північної Кореї є дуже незвичним вдаватися до провокаційних дій, коли Китай, її головний союзник, бере участь у дипломатії високого рівня в регіоні.

Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що супутник-шпигун було запущено на борту нової ракети, проте вона вибухнула незабаром після старту через ймовірну проблему з двигуном.

Попередня експертиза показала, що вибух був пов'язаний з надійністю роботи нещодавно розробленого рідкого киснево-нафтового двигуна.

Нагадаємо, Японія заявила в понеділок, 27 травня, що Північна Корея поінформувала її про план до 3 червня запустити супутник. Очевидно, йшлося про спробу КНДР вивести на орбіту другий військовий супутник-шпигун.

Токіо через дипломатичні канали в Пекіні зажадав від КНДР скасувати запланований запуск.

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