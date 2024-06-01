США и их союзники конфликтуют с Китаем и Россией из-за Северной Кореи, - AP

Соединенные Штаты и их союзники Южная Корея и Япония ссорились с Китаем и Россией в пятницу на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН из-за последних запусков Северной Кореей спутника-шпиона и баллистических ракет, а также угрозы применения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари сообщил на заседании Совета, что суверенные государства вправе извлекать выгоду от мирной космической деятельности, но КНДР прямо запрещено осуществлять запуски с использованием технологии баллистических ракет. По словам Хиари, постоянные нарушения КНДР подрывают глобальные договоры о ядерном разоружении и нераспространении.

Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг настаивал на том, что ее запуски спутников – первый был успешным в ноябре прошлого года, недавний провалился – являются "законным и общим правом суверенного государства" в соответствии с международным правом и Договором о космосе, а также "правом на самооборону".

Действия своей страны посол КНДР объяснил "массовым развертыванием стратегических средств и агрессивными военными учениями" Соединенных Штатов на Корейском полуострове. В Северной Корее убеждены, что эти учения якобы являются "репетицией ядерной войны под руководством США".

Посол Южной Кореи в ООН Джункук Хван заявил, что право на самооборону должна потребовать его страна, а не КНДР.

Он сказал, что ядерная политика КНДР и ее риторика "становятся все более агрессивными и враждебными", и Пхеньян больше не рассматривает свой ядерный арсенал только как средство сдерживания Соединенных Штатов, "вместо этого как средство нападения на мою страну".

Он процитировал слова сестры лидера КНДР Ким Йо Чжон, которая две недели назад заявила, что единственная цель их тактического ядерного оружия – "проучить Сеул".

Заместитель посла США Роберт Вуд призвал Совбез осудить запуски КНДР и привлечь ее к ответственности за нарушение санкций ООН.

"Но два члена Совета, Китай и Россия, постоянно блокируют осуждение Советом Безопасности поведения КНДР и делают нас всех менее безопасными", - сказал он.

Вуд также обвинил КНДР в незаконной передаче России десятков баллистических ракет и более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами для помощи в войне против Украины.

Он отверг как "безосновательные" и неискренние заявления КНДР и ее сторонников в совете о том, что запуски ее ракет являются ответом на военные учения под руководством США.

Посол России в ООН Анна Евстигнеева фактически повторила выступление представителя Северной Кореи о якобы угрозе со стороны США, на которую вынужден реагировать Пхеньян.

Посол Китая в ООН Фу Цун назвал ситуацию на Корейском полуострове "очень напряженной с обострением антагонизма и противостояния" и призвал все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или риторики, которые могут усилить напряжение.

По его мнению, запланированные на август масштабные совместные военные учения на полуострове с "отработкой сценария ядерной войны" лишь усилят напряжение.

Представитель США Вуд ответил, что "Соединенные Штаты никак не представляют угрозы для КНДР", подчеркнув, что предложение США протянуть "открытую руку" и вести переговоры с КНДР без предварительных условий в течение последних нескольких лет "было выполнено" со сжатым кулаком.

Запуски в КНДР