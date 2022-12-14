США та союзники шукають спосіб надати Україні вирішальну перевагу над Росією, - ЗМІ

Західні лідери і США шукають спосіб, як надати українському опору вирішальну перевагу у боротьбі з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як відзначає видання, США і союзники обговорюють наразі шляхи і способи, яким чином можна прискорити і підвищити опір України перед вторгненням Росії, надавши їй "вирішальної переваги". Тож, у США ведуться перемовини про те, яке обладнання та яка зброя може допомогти українським військам "попередити" атаки російських військ. При цьому офіційні особи підкреслили, відповідаючи на питання про ракети великої дальності, що не було рішення "змінити пакет військової та іншої техніки, яку ми передаємо Україні".
"У Конгресі та Адміністрації є низка американців, зацікавлених у тому, щоб поглянути на траєкторію конфлікту та визначити, що саме потрібно Україні, аби надати їй вирішальної переваги, не переходячи до наступу на Росію", - зауважив представник влади.
Він додав, що немає "червоних ліній" щодо того, що можна постачати в Україну, оскільки російські ракети бомбардують цивільну інфраструктуру.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що плани США передати системи ППО Patriot Україні, ймовірно, є сигналом для Росії у відповідь на можливе постачання іранських ракет.
Нагадаємо, раніше СNN повідомляло про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.
Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні. Проте президент США Джо Байден заявив, що погодить передачу Україні систем ППО Patriot лише після того, як Пентагон відповість на низку питань.
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