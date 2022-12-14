США та союзники шукають спосіб надати Україні вирішальну перевагу над Росією, - ЗМІ

Як відзначає видання, США і союзники обговорюють наразі шляхи і способи, яким чином можна прискорити і підвищити опір України перед вторгненням Росії, надавши їй "вирішальної переваги". Тож, у США ведуться перемовини про те, яке обладнання та яка зброя може допомогти українським військам "попередити" атаки російських військ. При цьому офіційні особи підкреслили, відповідаючи на питання про ракети великої дальності, що не було рішення "змінити пакет військової та іншої техніки, яку ми передаємо Україні".

"У Конгресі та Адміністрації є низка американців, зацікавлених у тому, щоб поглянути на траєкторію конфлікту та визначити, що саме потрібно Україні, аби надати їй вирішальної переваги, не переходячи до наступу на Росію", - зауважив представник влади.

Він додав, що немає "червоних ліній" щодо того, що можна постачати в Україну, оскільки російські ракети бомбардують цивільну інфраструктуру.