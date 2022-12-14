ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Білий дім про постачання ППО Patriot Україні: не в найближчому пакеті

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 19:37
Білий дім про постачання ППО Patriot Україні: не в найближчому пакеті Фото: Джон Кірбі, координатор при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білому домі поки що не можуть підтвердити плани США щодо включення систем ППО Patriot до наступного пакету військової допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot до України. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили та відправимо до Києва", - заявив Кірбі, відповідаючи на запитання щодо включення систем ППО до нового пакету військової допомоги.

Він також зазначив, що США готують ще один пакет допомоги Україні, в якому перевагу віддано системам ППО. Але більших деталей Кірбі не розкрив.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло про те, що США завершують підготовку плану з постачання ППО Patriot в Україну.

Пізніше стало відомо, що, за даними The Washington Post, президент США Джо Байден може затвердити постачання лише за однієї умови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім Допомога Україні ПВО Військова допомога
NEWS
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу