США и союзники ищут способ предоставить Украине решающее преимущество над Россией, - СМИ

Как отмечает издание, США и союзники обсуждают сейчас пути и способы, каким образом можно ускорить и повысить сопротивление Украины перед вторжением России, предоставив ей "решающее преимущество". В США ведутся переговоры о том, какое оборудование и какое оружие может помочь украинским войскам "предупредить" атаки российских войск. При этом официальные лица подчеркнули, отвечая на вопрос о ракетах большой дальности, что не было решения "изменить пакет военной и другой техники, которую мы передаем Украине".

"В Конгрессе и Администрации есть ряд американцев, заинтересованных в том, чтобы взглянуть на траекторию конфликта и определить, что именно нужно Украине, чтобы предоставить ей решающее преимущество, не переходя к наступлению на Россию", - отметил представитель власти.

Он добавил, что нет "красных линий" по поводу того, что можно поставлять в Украину, поскольку российские ракеты бомбят гражданскую инфраструктуру.