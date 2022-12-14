RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и союзники ищут способ предоставить Украине решающее преимущество над Россией, - СМИ

Фото: поддержка Украины в борьбе с Россией должна иметь решающее преимущество (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Западные лидеры и США ищут способ, как предоставить украинскому сопротивлению решающее преимущество в борьбе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, США и союзники обсуждают сейчас пути и способы, каким образом можно ускорить и повысить сопротивление Украины перед вторжением России, предоставив ей "решающее преимущество". В США ведутся переговоры о том, какое оборудование и какое оружие может помочь украинским войскам "предупредить" атаки российских войск. При этом официальные лица подчеркнули, отвечая на вопрос о ракетах большой дальности, что не было решения "изменить пакет военной и другой техники, которую мы передаем Украине".

"В Конгрессе и Администрации есть ряд американцев, заинтересованных в том, чтобы взглянуть на траекторию конфликта и определить, что именно нужно Украине, чтобы предоставить ей решающее преимущество, не переходя к наступлению на Россию", - отметил представитель власти.

Он добавил, что нет "красных линий" по поводу того, что можно поставлять в Украину, поскольку российские ракеты бомбят гражданскую инфраструктуру.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что планы США передать системы ПВО Patriot Украине, вероятно, являются сигналом для России в ответ на возможные поставки иранских ракет.

Напомним, ранее СNN сообщало о том, что США завершают разработку планов по передаче Украине Patriot.

Позже в Белом доме заявили, что не могут подтвердить информацию о включении установок в ближайший пакет военной помощи Украине. Однако президент США Джо Байден заявил, что согласует передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответит на ряд вопросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЕвросоюзКанадаНАТО