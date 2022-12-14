Експерт про плани США передати Patriot Україні: сигнал для Росії

Плани США передати системи ППО Patriot Україні, ймовірно, є сигналом для Росії у відповідь на можливе постачання іранських ракет.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив екс-директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк.

За словами Кларка, таким кроком США "сигналізує росіянам", що вони перейдуть ще один поріг, якщо Кремль і далі ініціюватиме ескалацію.

"Послання з Америки явно звучить так: "Якщо ви збираєтеся отримати балістичні ракети від Ірану, ми дамо українцям зброю, щоб їх збивати", - підкреслив Кларк.

Він зазначив, що системи ППО Patriot, ймовірно, найкращі у світі - вони можуть збивати цілі на великій відстані та ідеально підходять для знищення балістичних ракет такого типу, які росіяни, схоже, збираються отримати від іранців.