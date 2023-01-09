США та союзники посилили підготовку до можливої війни за Тайвань, - FT

Генерал-лейтенант Джеймс Бірман, командувач Третього експедиційного корпусу морської піхоти (III MEF) і морських сил Японії зазначив, що дві армії помітно зросли за останній рік. За його словами, США та їхні союзники в Азії копіювали основу, яка дозволила західним країнам підтримати опір України Росії, готуючись до таких сценаріїв, як китайське вторгнення на Тайвань.

"Чому ми досягли того рівня успіху, якого досягли в Україні? Значна частина цього відбулася тому, що після російської агресії в 2014 і 2015 роках ми серйозно приступили до підготовки до майбутнього конфлікту: навчання для українців, попереднє розміщення поставок, визначення місць, з яких ми могли б здійснювати підтримку, підтримувати операції", - сказав він.

Японія та Філіппіни також активізують оборонне співробітництво зі США перед лицем зростаючої сили Китаю.

Зазначається, що Японія та США мають намір обговорити зміцнення свого альянсу на переговорах з безпеки між міністрами закордонних справ і оборони 11 січня та саміті між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда 13 січня у Вашингтоні. Саміт відбувається в той момент, коли Токіо розпочинає радикальну зміну політики безпеки, яка включатиме збільшення витрат на оборону та розміщення ракет, здатних вражати територію Китаю.

Так, III MEF є єдиною силою реагування на кризові ситуації Корпусу морської піхоти, яка постійно дислокується за межами США. Вона діє в радіусі дії китайських ракет середньої та великої дальності, за допомогою яких Пекін прагне обмежити свободу операцій США в регіоні.

Цей підрозділ знаходиться в центрі масштабної реформи Корпусу морської піхоти, яка має на меті сконцентрувати свою увагу на боротьбі з повстанцями на Близькому Сході шляхом створення невеликих підрозділів, які спеціалізуються на швидких і таємних діях на островах і в протоках Східної Азії та західній частині Тихого океану, щоб протистояти стратегії Пекіна "проти доступу до зони заборони".

Бірман зазначив, що для реалізації цієї стратегії життєво важливою була більш тісна інтеграція з союзниками. У серії нещодавніх навчань морські піхотинці вперше створили двосторонні наземні тактичні координаційні центри, а не обмінювалися зв’язками з командними пунктами союзників.

Іншою ознакою поглиблення співпраці є те, що окремі японські військові підрозділи були призначені частиною "резервних сил" поряд із III MEF і підрозділами ВМС і ВПС США.

У рамках цих підготовчих заходів Філіппіни планують дозволити американським силам розмістити зброю та інші припаси ще на п’яти базах на додаток до п’яти, куди США вже мають доступ.