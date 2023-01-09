Відпрацьовували удари з суші та моря. Китай провів навчання біля Тайваню

Китайські військові провели чергові бойові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацьовувалися удари із суші та моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Мета навчань полягала в тому, щоб перевірити спільні бойові можливості та рішуче протистояти провокаційним діям зовнішніх сил та сил тайванських сепаратистів", - йдеться у заяві.

Згідно із заявою східного командування Народно-визвольної армії Китаю, армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню.

Раніше повідомлялося, що Японія протягом останніх двох тижнів неодноразово піднімала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін".

Також раніше над Південно-Китайським морем китайський винищувач здійснив небезпечний маневр, пролітаючи повз американський літак-розвідник на відстані 3 метрів, змусивши вжити заходів щодо ухилення, щоб уникнути зіткнення.

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