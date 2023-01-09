ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відпрацьовували удари з суші та моря. Китай провів навчання біля Тайваню

Новость на русском →
Пекін, Понеділок 09 січня 2023 04:15
Відпрацьовували удари з суші та моря. Китай провів навчання біля Тайваню Фото: Китай провів навчання біля берегів Тайваню (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китайські військові провели чергові бойові навчання навколо Тайваню, під час яких відпрацьовувалися удари із суші та моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно із заявою східного командування Народно-визвольної армії Китаю, армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню.

"Мета навчань полягала в тому, щоб перевірити спільні бойові можливості та рішуче протистояти провокаційним діям зовнішніх сил та сил тайванських сепаратистів", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Японія протягом останніх двох тижнів неодноразово піднімала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін".

Також раніше над Південно-Китайським морем китайський винищувач здійснив небезпечний маневр, пролітаючи повз американський літак-розвідник на відстані 3 метрів, змусивши вжити заходів щодо ухилення, щоб уникнути зіткнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Тайвань
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет