Японія підняла в повітря авіацію через активність китайського авіаносця "Ляонін"

Японія у понеділок, 2 січня, заявила, що протягом останніх двох тижнів вона неодноразово піднімала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін" і п’ятьма військовими кораблями Китаю, які проводили морські і повітряні маневри у Тихому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання з посиланням на Міністерство оборони Японії, моніторити операції китайських військових відомство розпочало після того, як 16 грудня китайська військово-морська група, до складу якої входили ракетні есмінці, пропливла між головним островом Окінава та островом Міяко. Армада направлялась в західну частину Тихого океану зі Східнокитайського моря.

Однак це не все, підкреслює Reuters. Перш ніж повернутися тим самим шляхом у неділю, 1 січня, китайські військові здійснили понад 300 злетів і посадок літаків і гелікоптерів. Проте Міноборони Японії відзначає, що фактичного порушення японського повітряного простору або вторгнення в японські територіальні води зафіксовано не було.

"Попри те, що Китай проводив подібні операції в минулому, в тому числі в травні цьогоріч, останні масштабні військові навчання поблизу японських островів відбулися після того, як Японія оголосила, що подвоїть витрати на оборону протягом наступних п'яти років. Таким чином країна намагається стримати Китай від використання своїх військових сил, який при цьому висуває територіальні претензії в регіоні, в тому числі проти сусіднього Тайваню", - зауважує видання.

Японія також повідомила, що 1 та 2 січня були зафіксовані польоти китайського безпілотника WZ-7 поблизу острова Міяко.