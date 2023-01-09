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Майже 30 китайських літаків вдерлися до зони ППО Тайваню

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Тайвань, Понеділок 09 січня 2023 07:38
Майже 30 китайських літаків вдерлися до зони ППО Тайваню Фото: Майже 30 китайських літаків вторглися до зони ППО Тайваню (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Артур Родивилов

Під час військових навчань 28 літаків Китаю вдерлися до зони протиповітряної оборони Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На тлі навчань Міноборони Тайваню відстежило 57 військових літаків та чотири кораблі КНР.

Серед виявлених літаків - винищувачі J-11, J-16, Су-30 та J-10, стратегічні бомбардувальники H-6.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що китайська армія організувала спільне патрулювання бойової готовності та справжні бойові навчання у морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Китай востаннє проводив масштабні навчання наприкінці грудня.

Раніше повідомлялося, що Японія протягом останніх двох тижнів неодноразово підіймала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін".

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