ua en ru
Сб, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та Росія обговорюють не лише Україну: ЗМІ дізналися подробиці

16:10 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
США та Росія обговорюють не лише Україну: ЗМІ дізналися подробиці Фото: Джаред Кушнер і Стів Віткофф (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Перемовини США та Росії щодо припинення війни в Україні вийшли за межі безпосередньо мирного процесу. Наразі також обговорюється потенційна багатомільярдна угода щодо активів російської нафтової компанії "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як вдалося дізнатися журналістам, ця угода, у разі її підписання та реалізації, може стати вкрай вигідною для низки відомих бізнесменів.

Йдеться про підприємців із оточення президента США Дональда Трампа та його спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Інсайдери розповіли ЗМІ, що переговори щодо угоди тривають уже не перший місяць.

Також відомо, що питання продажу активів "Лукойлу" порушив саме російський диктатор Володимир Путін. Він нібито запропонував угоду як спосіб показати росіянам можливість відновлення бізнесових зв'язків зі США.

Команда президента США Дональда Трампа погодилася опрацювати цю пропозицію. Білий дім розглядає потенційну угоду не лише як інструмент для покращення відносин із Кремлем, а й як можливість вплинути на світові ціни на енергоносії.

У разі схвалення Вашингтоном рішення, якого добивається Путін, активи "Лукойла" можуть бути звільнені від американських санкцій. Якщо це все-таки станеться, то суттєво підвищить їхню ринкову вартість.

Попри те, що "Лукойл" є приватною компанією, однак у Москві вважають, що остаточне рішення щодо такої масштабної угоди залежатиме від Путіна. Йдеться про активи в різних частинах світу - від нафтових родовищ у Камеруні до нафтопереробних заводів у Європі та мережі АЗС у Нью-Джерсі.

Таким чином, потенційна угода фактично залежить від рішень двох президентів - Путіна і Трампа.

За словами інсайдерів, до групи потенційних покупців активів "Лукойла" входить американський інвестор Тодд Боелі - він пов'язаний безпосередньо з Трампом.

Що важливо розуміти, США уже багато разів змінювали дедлайни для продажу активів "Лукойлу".

Також ми розповідали, чому Кремлю не сподобалася нова ідея Вашингтона щодо послаблення санкції проти Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори ЛУКОЙЛ-Украина Війна Росії проти України
Новини
У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги
У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги
Аналітика
Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри