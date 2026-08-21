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США обрали новий дедлайн для продажу активів "Лукойлу"

13:50 21.08.2026 Пт
2 хв
Також Штати озвучили нову важливу умову
aimg Юлія Капітонова
США обрали новий дедлайн для продажу активів "Лукойлу" Фото: Штати знову продовжили винятки із санкцій для "Лукойлу"(Getty Images)
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США продовжили до 19 вересня термін, відведений на продаж активів підсанкційного російського "Лукойлу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення американського Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Напередодні OFAC оприлюднило документ під назвою "Щодо дозволу певних транзакцій для переговорів щодо укладання контрактів для продажу Lukoil International GmbH та пов'язаної діяльності з обслуговування".

У ньому вказано, що термін для таких операцій продовжили до початку доби 19 вересня за північноамериканським східним часом.

Однак є одна важлива умова - укладені угоди мають бути додатково схвалені OFAC.

Це рішення має важливе значення, зокрема для Болгарії, де "Лукойл" володіє значними активами в нафтовому секторі. Насамперед ідеться про нафтопереробний завод у Бургасі та мережу приблизно з 500 автозаправних станцій.

Варто також нагадати, що у квітні 2026 року американська влада вже продовжувала дію винятків із санкцій щодо "Лукойлу".

Як відомо, у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп уперше під час своєї другої каденції запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження тоді потрапили, зокрема, дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл".

Раніше РБК-Україна розповідало, що Молдова раптово дозволила заправкам "Лукойл" відновити роботу.

Також ми писали, чому нещодавно обвалилися акції найбільших нафтогазових компаній РФ.

Окрім того, стало відомо, що російські нафтові гіганти ввели ліміти на заправках у Москві.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки ЛУКОЙЛ-Украина
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