США обрали новий дедлайн для продажу активів "Лукойлу"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення американського Управління контролю за іноземними активами (OFAC).

Напередодні OFAC оприлюднило документ під назвою "Щодо дозволу певних транзакцій для переговорів щодо укладання контрактів для продажу Lukoil International GmbH та пов'язаної діяльності з обслуговування".

У ньому вказано, що термін для таких операцій продовжили до початку доби 19 вересня за північноамериканським східним часом.

Однак є одна важлива умова - укладені угоди мають бути додатково схвалені OFAC.

Це рішення має важливе значення, зокрема для Болгарії, де "Лукойл" володіє значними активами в нафтовому секторі. Насамперед ідеться про нафтопереробний завод у Бургасі та мережу приблизно з 500 автозаправних станцій.

Варто також нагадати, що у квітні 2026 року американська влада вже продовжувала дію винятків із санкцій щодо "Лукойлу".

Як відомо, у жовтні 2025 року президент США Дональд Трамп уперше під час своєї другої каденції запровадив нові санкції проти Росії. Під обмеження тоді потрапили, зокрема, дві найбільші російські нафтові компанії - "Роснефть" та "Лукойл".