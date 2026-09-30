Кремлю не сподобалася ідея США щодо послаблення санкцій проти РФ
Нова ідея команди президента США Дональда Трампа щодо послаблення санкцій проти Росії сформульована неправильно.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кремль. Новости".
Нещодавно видання The Atlantic опублікувало матеріал про те, що глава Білого дому може послабити санкції проти Росії в обмін на звільнення політичних бранців.
Журналісти стверджували, що це могло б створити можливості для підписання ділових угод до завершення війни в Україні.
Згідно з даними інсайдерів, цим питанням у США займається посланець президента США у Східній Європі Джон Коул. Його план передбачав принцип "послуга за послугу".
Також відомо, що Коул хотів об'єднати свої зусилля зі Стівом Віткоффом, який є головною контактною особою Трампа з Москвою.
30 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков уперше відреагував на інформацію The Atlantic про те, що Трамп підтримав ідею пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на політичних в'язнів.
Він поскаржився на те, що в цій ситуації Білий дім нібито обрав хибний підхід.
"Ми категорично заперечуємо наявність будь-яких політичних в'язнів і вважаємо, що таке формулювання питання є абсолютно недоречним", - бідкається речник Кремля.
За словами Пєскова, російські та американські силовики підтримують контакти щодо обміну ув'язненими.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кремлі почали панікувати через "блокаду" Калінінграда й пригрозили Заходу помстою.
Також ми писали, хто саме в Конгресі США закликав Трампа посилити санкції проти Росії.