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США и Россия обсуждают не только Украину: СМИ узнали подробности

16:10 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
США и Россия обсуждают не только Украину: СМИ узнали подробности Фото: Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)
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Переговоры США и России по поводу прекращения войны в Украине вышли за пределы непосредственно мирного процесса. Сейчас также обсуждается соглашение по активам российской нефтяной компании "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как удалось выяснить журналистам, эта сделка, в случае ее подписания и реализации, может оказаться крайне выгодной для ряда известных бизнесменов.

Речь идет о предпринимателях из окружения президента США Дональда Трампа и его спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Инсайдеры рассказали СМИ, что переговоры по сделке продолжаются уже не первый месяц.

Также известно, что вопрос о продаже активов "Лукойла" поднял именно российский диктатор Владимир Путин. Он якобы предложил сделку как способ показать россиянам возможность восстановления деловых связей с США.

Команда президента США Дональда Трампа согласилась проработать это предложение. Белый дом рассматривает потенциальную сделку не только как инструмент для улучшения отношений с Кремлем, но и как возможность повлиять на мировые цены на энергоносители.

В случае одобрения Вашингтоном решения, которого добивается Путин, активы "Лукойла" могут быть освобождены от американских санкций. Если это все-таки произойдет, их рыночная стоимость существенно вырастет.

Несмотря на то, что "Лукойл" является частной компанией, в Москве считают, что окончательное решение по такой масштабной сделке будет зависеть от Путина. Речь идет об активах в разных частях мира - от нефтяных месторождений в Камеруне до нефтеперерабатывающих заводов в Европе и сети АЗС в Нью-Джерси.

Таким образом, потенциальная сделка фактически зависит от решений двух президентов - Путина и Трампа.

По словам инсайдеров, в группу потенциальных покупателей активов "Лукойла" входит американский инвестор Тодд Боэли - он непосредственно связан с Трампом.

Что важно понимать, США уже много раз меняли дедлайны для продажи активов "Лукойла".

Также мы рассказывали, почему Кремлю не понравилась новая идея Вашингтона по поводу ослабления санкции против России.

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