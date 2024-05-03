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США та Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї, - Kyodo

П'ятниця 03 травня 2024 07:55
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США та Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї, - Kyodo Фото: США та Японія створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю ймовірного супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За оцінками Пентагону та Міноборони Японії, загальна вартість спільної розробки нового типу ракети перевищить 3 млрд. доларів.

За словами представника Агентства протиракетної оборони США, із цієї суми Японія виділить мільярд доларів. Обидві країни прагнуть завершити розробку ракети до першої половини 2030-х років.

Спільна розробка була погоджена президентом Джо Байденом та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою у серпні минулого року перед тристороннім самітом з їхнім південнокорейським колегою в Кемп-Девіді неподалік Вашингтона.

Проект реалізується у той час, коли Китай, Північна Корея та Росія активно розвивають гіперзвукові ракети.

Цей тип ракетного озброєння літає зі швидкістю, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також маневрені і можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їхнє знищення, або відстеження за допомогою радара.

Новий проект спрямований на збивання гіперзвукових ракет на їхній найбільш уразливій фазі планування перед повторним входом в атмосферу з космосу в порівнянні з традиційною системою захисту, яка призначена для перехоплення ракет незадовго до досягнення мети.

Розвиток гіперзвукової зброї

В останні роки багато країн працюють над створенням власної гіперзвукової зброї середньої та великої дальності.

Так, учора, 2 травня, у Китаї показали відео випробувань аналога російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Ракета відома під індексом 2PZD-21. Вперше китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу.

Крім того, у квітні стало відомо, що Британія хоче розробити та поставити на озброєння гіперзвукову ракету. Проект хочуть завершити до 2030 року.

Більше того, навіть Північна Корея намагається не відставати у розробці "гіперзвуку". Так, раніше повідомлялося, що КНДР провела наземні випробування твердопаливного двигуна для нового типу гіперзвукової ракети середнього класу.

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