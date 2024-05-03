США та Японія спільно створюють нову ракету проти гіперзвукової зброї, - Kyodo

Сполучені Штати та Японія спільно працюють над створенням нової ракети, яка збиватиме гіперзвукову зброю ймовірного супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

За оцінками Пентагону та Міноборони Японії, загальна вартість спільної розробки нового типу ракети перевищить 3 млрд. доларів.

За словами представника Агентства протиракетної оборони США, із цієї суми Японія виділить мільярд доларів. Обидві країни прагнуть завершити розробку ракети до першої половини 2030-х років.

Спільна розробка була погоджена президентом Джо Байденом та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою у серпні минулого року перед тристороннім самітом з їхнім південнокорейським колегою в Кемп-Девіді неподалік Вашингтона.

Проект реалізується у той час, коли Китай, Північна Корея та Росія активно розвивають гіперзвукові ракети.

Цей тип ракетного озброєння літає зі швидкістю, що у п'ять разів перевищує швидкість звуку. Вони також маневрені і можуть змінювати курс під час польоту, що ускладнює їхнє знищення, або відстеження за допомогою радара.

Новий проект спрямований на збивання гіперзвукових ракет на їхній найбільш уразливій фазі планування перед повторним входом в атмосферу з космосу в порівнянні з традиційною системою захисту, яка призначена для перехоплення ракет незадовго до досягнення мети.