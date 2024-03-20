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КНДР проводить випробування двигуна для нової гіперзвукової ракети, - Yonhap

Середа 20 березня 2024 07:16
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КНДР проводить випробування двигуна для нової гіперзвукової ракети, - Yonhap Фото: КНДР випробовує двигун для нової гіперзвукової ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея провела наземні випробування твердопаливного двигуна нового типу гіперзвукової ракети середнього класу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Гіперзвукові ракети входять до списку сучасної зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв розробити на партійному з'їзді в 2021 році, поряд з атомними підводними човнами, супутниками-шпигунами та твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами.

За даними Yonhap, КНДР спромоглася сформувати графік завершення розробки гіперзвукових ракет завдяки успіху останніх наземних випробувань двигунів до нових ракет.

У рамках зусиль щодо вдосконалення своєї системи озброєнь Північна Корея у листопаді минулого року провела наземні випробування того, що вона назвала нещодавно розробленими твердопаливними двигунами для нового типу балістичної ракети середньої дальності.

За даними аналітиків Південної Кореї, 14 січня Північна Корея провела випробування твердопаливної ракети з гіперзвуковою боєголовкою в рамках свого першого цього року запуску балістики.

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року у Білому домі заявили про те, що Північна Корея відправила свої балістичні ракети Росії.

При цьому у відомстві тоді уточнювали, що окупанти вже кілька разів використовували такі ракети для ударів по Україні.

16 лютого генпрокурор України Андрій Костін розповів, що війська РФ застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час ударів по Україні. У Держдепі США наголосили, що Північна Корея, ймовірно, хоче отримати від Росії технології балістичних ракет натомість на передачу свого озброєння.

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КНДР Північна Корея Ракети
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