США и Япония совместно создают новую ракету против гиперзвукового оружия, - Kyodo

Соединенные Штаты и Япония совместно работают над созданием новой ракеты, которая будет сбивать гиперзвуковое оружие вероятного противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

По оценкам Пентагона и Минобороны Японии, общая стоимость совместной разработки нового типа ракеты превысит 3 млрд долларов.

По словам представителя Агентства противоракетной обороны США, из этой суммы Япония выделит миллиард долларов. Обе страны стремятся завершить разработку ракеты к первой половине 2030-х годов.

Совместная разработка была согласована президентом Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой в августе прошлого года перед трехсторонним саммитом с их южнокорейским коллегой в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона.

Проект реализуется в то время, когда Китай, Северная Корея и Россия активно развивают гиперзвуковые ракеты.

Данный тип ракетного вооружения летает со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука. Они также маневренны и могут менять курс во время полета, что затрудняет их уничтожение, или отслеживание с помощью радара.

Новый проект направлен на сбивание гиперзвуковых ракет на их наиболее уязвимой фазе планирования перед повторным входом в атмосферу из космоса по сравнению с традиционной системой защиты, которая предназначена для перехвата ракет незадолго до достижения цели.