ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США и Япония совместно создают новую ракету против гиперзвукового оружия, - Kyodo

Пятница 03 мая 2024 07:55
UA EN RU
США и Япония совместно создают новую ракету против гиперзвукового оружия, - Kyodo Фото: США и Япония создают новую ракету против гиперзвукового оружия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Япония совместно работают над созданием новой ракеты, которая будет сбивать гиперзвуковое оружие вероятного противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По оценкам Пентагона и Минобороны Японии, общая стоимость совместной разработки нового типа ракеты превысит 3 млрд долларов.

По словам представителя Агентства противоракетной обороны США, из этой суммы Япония выделит миллиард долларов. Обе страны стремятся завершить разработку ракеты к первой половине 2030-х годов.

Совместная разработка была согласована президентом Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой в августе прошлого года перед трехсторонним саммитом с их южнокорейским коллегой в Кэмп-Дэвиде недалеко от Вашингтона.

Проект реализуется в то время, когда Китай, Северная Корея и Россия активно развивают гиперзвуковые ракеты.

Данный тип ракетного вооружения летает со скоростью, которая в пять раз превышает скорость звука. Они также маневренны и могут менять курс во время полета, что затрудняет их уничтожение, или отслеживание с помощью радара.

Новый проект направлен на сбивание гиперзвуковых ракет на их наиболее уязвимой фазе планирования перед повторным входом в атмосферу из космоса по сравнению с традиционной системой защиты, которая предназначена для перехвата ракет незадолго до достижения цели.

Развитие гиперзвукового оружия

В последние годы многие страны работают над созданием собственного гиперзвукового оружия средней и большой дальности.

Так, вчера, 2 мая, В Китае показали видео испытаний аналога российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Ракета известна под индексом 2PZD-21. Впервые китайцы показали свою разработку в ноябре прошлого года во время международного авиашоу.

Кроме того, в апреле стало известно, что Британия хочет разработать и поставить на вооружение гиперзвуковую ракету. Проект хотят завершить к 2030 году.

Более того, даже Северная Корея пытается не отставать в разработке "гиперзвука". Так, ранее сообщалось о том, что КНДР провела наземные испытания твердотопливного двигателя для нового типа гиперзвуковой ракеты среднего класса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПРО Соединенные Штаты Америки Япония ПВО
NEWS
ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW
ВСУ улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского лесничества: карты ISW
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила