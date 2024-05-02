Китай показав свій аналог гіперзвукової ракети "Кинджал" (відео)
У Китаї розробили аналог російської гіперзвукової ракети "Кинджал". Влада КНР вже показала відео використання ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як зазначає видання, ракета відома під індексом 2PZD-21. Вперше китайці показали свою розробку у листопаді минулого року під час міжнародного авіашоу.
Chinese H-6K Strategic Bomb Firing 2PZD-21 Air-Launched hypersonic anti-ship ballistic missile.
Це varianta китайських YJ-21 missile, які є здатним до торкання земної кулі і готівкових тарифів на hypersonic speeds.
2PZD-21 missile has combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2024
Влада Китаю не розкриває характеристики такої ракети. На відео, яке вони нещодавно оприлюднили, можна побачити, як ракету скидають з бомбардувальника H-6K.
Чим ракета схожа на "Кинджал"
Як пише Defense Express, основою для 2PZD-21 стала тактична балістична ракета, як і у випадку з "Кинджалом".
При цьому ракета використовує активну радіолокаційну голівку, що дозволяє використовувати її для ударів по кораблях.
Є й відмінності
За інформацією видання, ракета 2PZD-21 може запускатись за допомогою дозвукових бомбардувальників.
У випадку "Кинджала" такі носії не підходять. Обов'язковою умовою для запуску ракети є розгін носія МіГ-31К до надзвукових швидкостей, після чого можливий пуск.
Використання "Кинджалів"
Зазначимо, Росія вже неодноразово користувалася своїми гіперзвуковими ракетами "Кинджал" для ударів по території України.
З такими ракетами поки що справлялися лише батареї Patriot, які українським військовим передали західні союзники.
З початку повномасштабної війни сил протиповітряної оборони України вдалося збити десятки гіперзвукових ракет. Загалом станом на початок січня цього року було знищено 25 таких повітряних цілей.
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