США та Японія посилюють зв'язки для стримування стратегічних загроз, - Пентагон

Погіршення безпекової ситуації у світі

Ситуація з безпекою у світі надалі погіршується. Російська Федерація дедалі частіше робить агресивні заяви, що свідчать про наміри атакувати країни-члени НАТО. Це загрожує великою війною в Європі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що НАТО слід готуватися до війни з Росією та не ігнорувати цю загрозу.

Британське видання The Independent зазначило, що Альянс не зможе захистити країни Європи від РФ без допомоги США.

Не спокійно і в Азії. Китай уже давно заявляє про наміри захопити Тайвань і анексувати острів до складу КНР. Тайванський уряд вже провів навчання державних установ на випадок вторгнення.

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив сподівання, що Японія "належним чином вирішить" питання Тайваню.

Раніше США, Японія та Південна Корея провели масштабні військові навчання Freedom Edge. Причиною стало поглиблення співробітництва Північної Кореї з Росією.

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