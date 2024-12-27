США и Япония усиливают связи для сдерживания стратегических угроз, - Пентагон

Ухудшение ситуации с безопасностью в мире

Ситуация с безопасностью в мире продолжает ухудшаться. Российская Федерация все чаще делает агрессивные заявления, свидетельствующие о намерениях атаковать страны-члены НАТО. Это грозит большой войной в Европе.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО следует готовиться к войне с Россией и не игнорировать эту угрозу.

Британское издание The Independent отметило, что Альянс не сможет защитить страны Европы от РФ без помощи США.

Не спокойно и в Азии. Китай уже давно заявляет о намерениях захватить Тайвань и аннексировать остров в состав КНР. Тайваньское правительство уже провело учения государственных учреждений на случай вторжения.

Президент Китая Си Цзиньпин выразил надежду, что Япония "должным образом решит" вопрос Тайваня.

Ранее США, Япония и Южная Корея провели масштабные военные учения Freedom Edge. Причиной стало углубление сотрудничества Северной Кореи с Россией.

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